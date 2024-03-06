Частный мастер по ремонту компьютеров, компьютерная помощь

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Консультация специалиста

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Мастер приезжает

Мастер приедет, проконсультирует и озвучит стоимость работ. Это бесплатно. Мастер сразу приступит к работе, если нужно.

Выполнение работ

Проверьте работу и оплатите удобным способом.

Доверьтесь профессионалу

Если ваш компьютер не включается, тормозит или зависает, ваша ситуация требует профессиональной помощи. Квалифицированный специалист быстро выявит источник проблемы и устранит ее: очистит систему от вирусов, удалит нежелательные и рекламные программы, которые мешают работе устройства, произведет правильную настройку системы, а также очистит забитую систему охлаждения. Не обязательно приобретать новый компьютер — возможен ремонт вашего устройства.

Предлагаем качественный сервис с выездом на дом.

Примеры наших работ

Отремонтировали 398 компьютеров

Провели чистку 200+ ПК

Провели 300+ консультаций

Собрали более 500 новых компьютеров

Вылечили от вирусов более 100 ПК

Установили ос Windows на 350+ ПК

Бренды, с которыми мы работаем

Часто задаваемые вопросы

Мастер приедет к вам в течение часа

В среднем мы ремонтируем технику и электронику за 1-2 дня. В случае, если необходимых запчастей не будет на складе — мы обсудим с вами сроки ремонта

Все зависит от сложностей и причины поломки. Вы можете пройти тест на нашем сайте, чтобы узнать примерную стоимость ремонта, либо просто позвоните нам по телефону: +7 (000) 000-00-00

Мастер задаст вам несколько вопросов касаемо поломки и назовет примерную стоимость ремонта. Окончательная стоимость ремонта оглашается на бесплатной диагностике

Озвученная стоимость ремонта при диагностике — не изменится

Мастер задаст вам несколько вопросов касаемо поломки и назовет примерную стоимость ремонта. Окончательная стоимость ремонта оглашается на бесплатной диагностике

Да, гарантия на ремонт составляет 12 месяцев. В случае если за это время техника сломается по той-же проблеме — мы бесплатно устраним поломку за свой счет

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