Частный мастер по ремонту компьютеров, компьютерная помощь
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Если ваш компьютер не включается, тормозит или зависает, ваша ситуация требует профессиональной помощи. Квалифицированный специалист быстро выявит источник проблемы и устранит ее: очистит систему от вирусов, удалит нежелательные и рекламные программы, которые мешают работе устройства, произведет правильную настройку системы, а также очистит забитую систему охлаждения. Не обязательно приобретать новый компьютер — возможен ремонт вашего устройства.
Предлагаем качественный сервис с выездом на дом.
Примеры наших работ
Отремонтировали 398 компьютеров
Провели чистку 200+ ПК
Провели 300+ консультаций
Собрали более 500 новых компьютеров
Вылечили от вирусов более 100 ПК
Установили ос Windows на 350+ ПК
Бренды, с которыми мы работаем
Часто задаваемые вопросы
Мастер приедет к вам в течение часа
Все зависит от сложностей и причины поломки. Вы можете пройти тест на нашем сайте, чтобы узнать примерную стоимость ремонта, либо просто позвоните нам по телефону: +7 (000) 000-00-00
Мастер задаст вам несколько вопросов касаемо поломки и назовет примерную стоимость ремонта. Окончательная стоимость ремонта оглашается на бесплатной диагностике
Мастер задаст вам несколько вопросов касаемо поломки и назовет примерную стоимость ремонта. Окончательная стоимость ремонта оглашается на бесплатной диагностике