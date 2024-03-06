Частный мастер по ремонту компьютеров, компьютерная помощь

Все зависит от сложностей и причины поломки. Вы можете пройти тест на нашем сайте, чтобы узнать примерную стоимость ремонта, либо просто позвоните нам по телефону: +7 (000) 000-00-00

Мастер задаст вам несколько вопросов касаемо поломки и назовет примерную стоимость ремонта. Окончательная стоимость ремонта оглашается на бесплатной диагностике